В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог афишировать беседу Путина и Макрона

В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог передать СМИ запись беседы президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, «тема берлинского пациента» действительно обсуждалась между двумя главами государств, и Москва об этом сообщала. Он отметил, что французское издание Le Monde была не точна в переданных формулировках.

«Вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», — подчеркнул Песков.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и лидер России Владимир Путин обсуждали ситуацию с блогером Алексеем Навальным. И глава РФ якобы выступил с предложением инициировать расследование в Латвии, где проживает один из создателей вещества группы «Новичок».

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