Путин не планирует визит в Белоруссию
Екатерина Зайцева
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Димитрий Песков заявил, что глава государства не планирует визит в Минск.
«Нет, пока таких планов нет», — сказал представитель, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее с официальным визитом в Сочи приезжал лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
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