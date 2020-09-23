Путин не планирует визит в Белоруссию

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Димитрий Песков заявил, что глава государства не планирует визит в Минск.

«Нет, пока таких планов нет», — сказал представитель, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее с официальным визитом в Сочи приезжал лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

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