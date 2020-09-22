Судьям КС, зампреду и секретарю СБ РФ могут запретить иметь иностранные счета

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий зампредседателя Совета безопасности, его секретарю и членам иметь счета в иностранных банках. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

«Закрепляется запрет заместителю председателя, секретарю, членам Совета Безопасности открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках», — говорится в сообщении.

Такой же запрет предлагается распространить на членов Конституционного суда (КС) РФ другим законопроектом.

Также предусматривается, что полномочия судьи КС прекращаются после утраты гражданства РФ, приобретения гражданства иностранного государства либо получения документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.