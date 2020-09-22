Путин предложил российскую вакцину от COVID сотрудникам ООН

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН рассказал о российской вакцине от нового типа коронавируса COVID-19 «Спутник V». Трансляция мероприятия идет на YouTube.

Он отметил, что российский препарат доказал свою эффективность, надежность и безопасность.

Российский лидер также выступил с предложением к сотрудникам ООН бесплатно пройти вакцинацию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».