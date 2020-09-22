Меркель призвала реформировать СБ ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реформе в Совете Безопасности ООН для более эффективного поиска ответов на глобальные вызовы, передает РИА «Новости».

Меркель считает, что в СБ ООН «слишком часто» блокируются важные решения.

«Все чаще интересы отдельных членов препятствуют тому, что система правил функционировала так, как должна. Тот, кто считает, что может справиться в одиночку, ошибается», — сказала она.

Пандемия коронавируса является только одним примером того, что глобальные проблемы не знают границ и требуют сотрудничества, добавила Меркель.

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