Уровень поддержки Зеленского упал с апреля на 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером по популярности среди политиков в республике, но его поддержка с апреля 2020 года упала на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

Согласно результатам опроса, уровень поддержки Владимира Зеленского в середине сентября находился на уровне 31,8%. Его ближайший конкурент — экс-глава государства Петр Порошенко — пользуется доверием 18,9%. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко находится на третьем месте — 13,3%.

Отмечается, что в апреле действующий президент Украины пользовался поддержкой 41% населения.

Президентские выборы на Украине пройдут в 2024 году.

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