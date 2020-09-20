Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Комментируя свое участие в мотопробеге, посвященном 75-летию Великой Победы, он отметил, что акции протеста его не пугают.

«Мы ехали сейчас совершенно спокойно по дорогам Беларуси. Смотрите - убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то - отдыхать, кто-то - со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом», — рассказал сын Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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