ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального

Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается в резолюции, одобренной европарламентариями.

В документе, в частности, европейский парламент призывает к созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального.

ЕП также призвал все страны Евросоюза отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» и настаивает на скорейшем введении адресных санкций за нарушения прав человека.

В резолюции также сказано о необходимости приступить к тщательной стратегической переоценке отношений ЕС с Россией и о продолжении изоляции Москвы на международных форумах, таких как G7.

Кроме того, европарламентарии требуют незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ООН, ЕС, Совета Европы и ОЗХО.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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