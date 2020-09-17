ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального
Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается в резолюции, одобренной европарламентариями.
В документе, в частности, европейский парламент призывает к созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального.
ЕП также призвал все страны Евросоюза отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» и настаивает на скорейшем введении адресных санкций за нарушения прав человека.
В резолюции также сказано о необходимости приступить к тщательной стратегической переоценке отношений ЕС с Россией и о продолжении изоляции Москвы на международных форумах, таких как G7.
Кроме того, европарламентарии требуют незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ООН, ЕС, Совета Европы и ОЗХО.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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