В России оценили названные Киевом «истинные причины» потери Крыма

Дарья Тарасенко
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отверг озвученные Украиной якобы истинные причины потери Крыма.

В интервью телеканалу «Звезда» он оценил варианты Киева о потере полуострова. По его словам, присоединение Крыма к РФ не связано с тем, что в стране была слишком слабая армия и недостаток вооружения. Он полагает, что в Киеве не понимают, что эти события обусловлены тем, что Украина сама по себе представляет собой лоскутное одеяло.

«[Лоскутное одеяло], собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям», — сказал он.

Именно это, по его мнению, и обусловливает центробежную тенденцию в стране. «Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет», — заключил Безпалько.

Ранее Бюро расследований Украины назвало пять причин потери Крыма: преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем ПВО и нивелирования стратегических оборонных документов. Пятой и последней причиной ГБР указывает отсутствие должной реакции руководства страны на «внешние угрозы», которые Киев приписывает России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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