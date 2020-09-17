Мэра Харькова срочно госпитализировали на самолете в Германию

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого предположительно выявлен коронавирус, госпитализировали в Германию, сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Как утверждается, борт с украинским чиновником уже прилетел в Германию. Сам самолет обратно вернулся в Харьков.

«Около 21.50 по местному времени (совпадает с московским) самолет вырулил на взлетную полосу», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Кернеса положили в больницу с двусторонним воспалением легких, у него выявлен коронавирус нового типа. Также, по информации источников в офисе украинского лидера и харьковской мэрии, Кернес находится в коме.

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