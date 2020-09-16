Лукашенко заявил, что протестующие хотели захватить административные здания
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестов после президентских выборов хотели захватить административные здания, пишет агентство БелТА.
«Планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места», — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что это координировалось в режиме онлайн из-за рубежа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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