На Украине перечислили «истинные причины» потери Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины перечислили пять «истинных причин» того, что Крым ушел из-под контроля Киева, сообщается на сайте ведомства.

Первой причиной названо «преступное сокращение» армии на полуострове в 2012 и 2013 годах, когда число военных уменьшилось с 240 до 162 тысяч.

Вторым фактором посчитали снижение сотрудников военкоматов, из-за чего части были укомплектованы лишь на 25-55%.

Как пишет ГБР, третьей причиной послужило «уничтожение ПВО Крыма», когда система ПВО перешла в командование ВМС Украины на полуострове и позже «перешло на сторону врага».

Кроме того, ведомство заявило о незаконных изменениях в организации ВСУ, не добавленных в оборонные документы.

Как пятая причина упоминается отсутствие мер по реагированию на внешние угрозы. Как пишут следователи, ВСУ игнорировало информацию разведки о «наступательной операции со стороны России».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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