Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация в Донбассе обрела статус «замороженного» конфликта по примеру Приднестровья или Абхазии. Об этом он сказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Он напомнил, что в регионе проживают 3 миллиона украинцев, то есть больше жителей, чем в ряде стран Европы. Многие из этих людей больны COVID-19.

По его словам, украинцы, проживающее на подконтрольной Киеву территории, живут лучше, чем те, которые находятся по другую сторону фронта. В том числе это касается шахтеров, которые своевременно не получают зарплату. Президент считает, что если терпение людей в какой-то момент иссякнет, то в регионе могут возникнуть беспорядки.

Зеленский подчеркнул, что не хотел бы заморозки ситуации, так как возникновение внутреннего конфликта на неподконтрольной Киеву территории Донбасса может иметь слишком высокую цену.

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