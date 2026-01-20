Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, как экипаж МКС спасался от экстремального радиационного шторма

Леус: экипаж МКС эвакуировался в модуль «Звезда» из-за мощной вспышки на Солнце
«Роскосмос»

Последствия мощной вспышки на Солнце вынудили экипаж Международной-космической станции (МКС) эвакуироваться в модуль «Звезда». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью на МКС был активирован протокол радиационной защиты Safe Haven... Экипаж станции экстренно эвакуировался в российский служебный модуль «Звезда» из-за экстремального солнечного радиационного шторма, ставшего самым мощным за четверть века», — написал синоптик, ссылаясь на специалистов и энтузиастов в области космической погоды.

Факт перевода экипажа МКС в «Звезду» в своих соцсетях подтвердил аналитик солнечной активности и автор проекта Space Weather News Бен Дэвидсон.

Как отметил Леус, модуль «Звезда» всегда используется как укрытие и является самым радиационно-защищенном на станции. Его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом.

Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли самый мощный за последние 25 лет радиационный шторм уровня S4. Шторм вызвала мощная вспышка на Солнце класса X1.95, которая привела к началу сильной магнитной бури длительностью несколько дней.

Ранее сообщалось, что активность северных сияний во многих регионах России находится на пике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665629_rnd_9",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+