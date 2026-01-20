Стало известно, как экипаж МКС спасался от экстремального радиационного шторма

Леус: экипаж МКС эвакуировался в модуль «Звезда» из-за мощной вспышки на Солнце

Последствия мощной вспышки на Солнце вынудили экипаж Международной-космической станции (МКС) эвакуироваться в модуль «Звезда». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью на МКС был активирован протокол радиационной защиты Safe Haven... Экипаж станции экстренно эвакуировался в российский служебный модуль «Звезда» из-за экстремального солнечного радиационного шторма, ставшего самым мощным за четверть века», — написал синоптик, ссылаясь на специалистов и энтузиастов в области космической погоды.

Факт перевода экипажа МКС в «Звезду» в своих соцсетях подтвердил аналитик солнечной активности и автор проекта Space Weather News Бен Дэвидсон.

Как отметил Леус, модуль «Звезда» всегда используется как укрытие и является самым радиационно-защищенном на станции. Его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом.

Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли самый мощный за последние 25 лет радиационный шторм уровня S4. Шторм вызвала мощная вспышка на Солнце класса X1.95, которая привела к началу сильной магнитной бури длительностью несколько дней.

Ранее сообщалось, что активность северных сияний во многих регионах России находится на пике.