Под Волгоградом мужчина утонул во время крещенских купаний

В Волгоградской области мужчина утонул в крещенскую ночь. Об этом стало известно V1.RU.

Тело 41-летнего мужчины достали из воды днем 19 января. Сначала в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что местный житель упал в воду и не выжил, решив сократить путь и пересечь Волгоградский затон по льду.

Однако, как выяснилось позже, мужчина утонул после того, как ночью окунулся в Волгу под Краснослободском и не смог выбраться из проруби самостоятельно.

«Охранники парка слышали его крики, однако спасти не смогли — когда прибежали на место, он уже ушел под воду. Документов при себе не имел, личность установили по личным вещам: телефону, банковской карте и записной книжке. «, — пояснил руководитель СО СК по Среднеахтубинскому району Волгоградской области Евгений Выстропов.

Следователи не нашли в случившемся признаков криминала, а спасатели отметили, что даже в сильные морозы ходить по льду в этом месте опасно, так как он периодически подвергается воздействию со стороны большегрузов.

