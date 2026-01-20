Размер шрифта
В посольстве во Франции рассказали, приглашали ли Россию на встречу G7

РИА Новости: посольство России во Франции не получало приглашения на встречу G7
Посольство России во Франции не получило приглашения от властей страны на встречу G7 в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

«Предложений от французских властей в посольство России по поводу некой встречи в Париже не поступало», — сказали в посольстве.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российская сторона не получала приглашения на саммит «Большой семерки» (G7) в Париже.

Накануне президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал скриншот с личным сообщением французского лидера Эммануэля Макрона. В нем лидер Франции предложил провести саммит G7 в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе. В число приглашенных участников Макрон предложил включить в том числе россиян.

Позже в окружении Макрона в беседе с агентством Reuters подтвердили подлинность этого сообщения.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было большой ошибкой.

