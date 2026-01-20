Прилучный покрестился в Атлантическом океане

Актер Павел Прилучный рассказал в Telegram-канале, что отметил христианский праздник Крещение в крупном городе в ЮАР Кейптауне.

Прилучный опубликовал ролик, как крестится и погружается в воду.

«Окунаюсь в Атлантический океан и поздравляю всех православных с великим праздником. С Крещением!» — заявил артист.

Певица Кристина Орбакайте провела праздник Крещения на Ямайке. Дочь Аллы Пугачевой разместила в личном блоге два ролика, снятые ее супругом Михаилом Земцовым, сопроводив свой отпускной контент фразой: «И вот, впервые на Ямайке».

На первом Орбакайте изображена со спины: певица, одетая в яркое пестрое платье, спускается к пустынному пляжу и вглядывается вдаль. Второе же видео запечатлело платье в белом прозрачном наряде у водопада. Знаменитость позировала мужу, стоя на камнях, внезапно потеряв равновесие, но ей удалось устоять на ногах и не упасть.

Рэпер Macan тоже отметил Крещение. Он окунулся в ледяную воду вместе с сослуживцами Росгвардии в Подмосковье.

Ранее россиянам рассказали о традициях и запретах Крещенского сочельника.