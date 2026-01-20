Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский рассказал, просила ли Дания отправить украинских солдат в Гренландию

Зеленский: Дания не просила Украину отправить военных в Гренландию
Johanna Geron/Reuters

Правительство Дании не просило у Украины отправить военных на учения в Гренландию. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава государства заявил, что в данный момент все военнослужащие страны находятся на фронте. При этом для Киева вопрос военных является «вопросом дефицита», подчеркнул Зеленский.

Как он сказал, у властей Украины «очень хорошие отношения» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Тем не менее Копенгаген не обращался к Киеву с просьбой направить военных на учения в Гренландию, так как Украина не является членом НАТО.

В феврале 2024 года Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет.

20 января текущего года глава Объединенного арктического командования Дании Серен Андерсен заявил о расширении масштабов военных учений в Гренландии. По его словам, командование может проводить тренировки круглый год на фоне усиления давления со стороны США. Андерсен обратил внимание, что во время учений военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке.

Ранее датские истребители и французский самолет-заправщик провели учебный полет над Гренландией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665587_rnd_7",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+