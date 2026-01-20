Зеленский рассказал, просила ли Дания отправить украинских солдат в Гренландию

Правительство Дании не просило у Украины отправить военных на учения в Гренландию. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава государства заявил, что в данный момент все военнослужащие страны находятся на фронте. При этом для Киева вопрос военных является «вопросом дефицита», подчеркнул Зеленский.

Как он сказал, у властей Украины «очень хорошие отношения» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Тем не менее Копенгаген не обращался к Киеву с просьбой направить военных на учения в Гренландию, так как Украина не является членом НАТО.

В феврале 2024 года Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет.

20 января текущего года глава Объединенного арктического командования Дании Серен Андерсен заявил о расширении масштабов военных учений в Гренландии. По его словам, командование может проводить тренировки круглый год на фоне усиления давления со стороны США. Андерсен обратил внимание, что во время учений военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке.

Ранее датские истребители и французский самолет-заправщик провели учебный полет над Гренландией.