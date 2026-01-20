В Архангельской области в проруби нашли похищенного и избитого мужчину

В Архангельской области следователи возбудили дело после обнаружения мужчины в проруби. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, произошедшему предшествовал конфликт в кафе деревни Лукинская Вельского района. Компания вместе с пострадавшим распивала алкоголь, но в какой-то момент между мужчиной и одним из знакомых возник конфликт.

После этого компания затолкала мужчину в багажник и привезла в безлюдное место, где избила. Удары они наносили не только руками и ногами, но и разными предметами. После того, как пострадавший перестал дышать, его сбросили в прорубь на реке Пежма.

После обнаружения мужчины возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали. Известно, что все трое живут в Вельске и ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК продолжают расследование.

Ранее в Омске мужчины похитили юношу и вывезли на кладбище.