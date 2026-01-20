Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Архангельской области в проруби нашли похищенного и избитого мужчину

В Архангельской области мужчин задержали за похищение человека
Официальный канал Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельской области следователи возбудили дело после обнаружения мужчины в проруби. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, произошедшему предшествовал конфликт в кафе деревни Лукинская Вельского района. Компания вместе с пострадавшим распивала алкоголь, но в какой-то момент между мужчиной и одним из знакомых возник конфликт.

После этого компания затолкала мужчину в багажник и привезла в безлюдное место, где избила. Удары они наносили не только руками и ногами, но и разными предметами. После того, как пострадавший перестал дышать, его сбросили в прорубь на реке Пежма.

После обнаружения мужчины возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали. Известно, что все трое живут в Вельске и ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК продолжают расследование.

Ранее в Омске мужчины похитили юношу и вывезли на кладбище.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665695_rnd_2",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+