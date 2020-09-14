Лукашенко о вмешательстве извне: если за границей хотят, можем «почесать им руки»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя иностранное вмешательство в дела республики, заявил, что если у кого-то за границей чешутся руки, Минск «может почесать». Об этом пишет РИА «Новости».
«Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент», — сказал Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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