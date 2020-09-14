Путин назвал голословными обвинения России в ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также в ходе разговора было отмечено, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача немецкими медиками в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам анализов Навального. Кроме того, необходимо наладить совместную работу немецких и российских специалистов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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