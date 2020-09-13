Стало известно, где была самая высокая и низкая явка на выборах глав регионов РФ
В ЦИК России назвали субъекты, где была зафиксирована самая высокая и самая низкая явка на выборах глав субъектов РФ.
Больше всего проголосовавших на выборах главы субъекта зарегистрировали в Татарстане. Явка в республике составила 73,66% избирателей. На втором месте в списке субъектов России с самой высокой явкой — ЕАО (70,51%), далее Краснодарский край — (62,42%).
Самая низкая явка в Архангельской области, где проголосовали 22,38% избирателей.
13 сентября в России проходит единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.
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