Лукашенко проводит совещание с силовиками
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, передает РИА «Новости».
Совещание проходит во Дворце Независимости.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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