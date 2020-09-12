Лукашенко проводит совещание с силовиками

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, передает РИА «Новости».

Совещание проходит во Дворце Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Белоруссии задержали 32 демонстранта 11 сентября

Лукашенко заявил, что недопустимо разрушать настоящее ради «светлого будущего»

США считают, что у Лукашенко нет легитимности