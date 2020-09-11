США допустили введение секторальных санкций против Белоруссии

Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон не исключает введение секторальных санкций в отношении Белоруссии, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время американская сторона изучает санкции против тех, кого США считают ответственными за насилие в Белоруссии. Эти меры предполагают заморозку активов и запрет на поездки.

«Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить», — заявил Биган.

Он также отметил, что США не хотят накладывать на белорусский народ «никаких дополнительных мер наказания», если только это не является «абсолютно необходимым» и не поддерживает «цели» Вашингтона в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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