Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Все сопровождавшие Алексея Навального «начинают потихонечку перебираться в Германию», что наводит на серьезные мысли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что это происходит при «голословных» обвинениях Германии и других западных стран в сторону России.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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