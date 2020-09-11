В МИДе заявили, что стабилизация отношений России и США отдалилась

В российском МИДе заявили, что стабилизация отношений России и США отдалилась из-за введенных Вашингтоном санкций, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется», — сказала Захарова.

Она также отметила, что «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

Ранее США ввели санкции в отношении трех граждан России и одного гражданина Украины из-за «вмешательства» в американские выборы.

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