Кобзев оказался единственным участником иркутских предвыборных дебатов

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев оказался единственным участником предвыборных дебатов.

«Сегодня я иду голосовать и призываю всех прийти. Жители выбирают будущее на 5 лет, и эти 5 лет должны пройти достойно. Минувшие 9 месяцев были сложными и интересными. Я узнал сибиряков, это особая территория. Мы строим дороги, мосты, ФАПы. Я благодарен тем, кто вместе со мной делает результат. Я за результат, Иркутская область достойна лучшего», — сказал врио губернатора Игорь Кобзев на последнем прямом эфире дебатов.

Кандидат в губернаторы оказался единственным участником программы, больше никто не пришел представить свою программу избирателям.

«Кандидат от оппозиции, который так много говорит об административном ресурсе уже не первый раз пропускает возможность бесплатно донести свою позицию до аудитории в эфире телеканала «Россия», который приходит в каждый дом», — констатирует ИА «Байкал24».

«Я обещал ликвидировать угрозу БЦБК и Усольехимпром. Мы отодвинули угрозу попадания отходов БЦБК в озеро Байкал, перенесли на безопасное расстояние щелокосодержащую жидкость и понизили уровень надшламовых вод. Я обещал охранять Байкал. Следующий 2021 год официально объявлен годом Байкала в Иркутской области. Президент поддержал идею перенести это мероприятие на федеральный уровень. Мы начали бороться с незаконными коммерческими строениями. И будем помогать обычным людям, которые исторически проживают около Байкала, легализовать свое жилье», — заявил Кобзев.