США назвали депутата Рады Деркача «российским агентом»

США назвали депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача «российским агентом» и ввели в отношении него санкции. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

«Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Минфин США отмечает, что украинский парламентарий прямо или косвенно принимал участие в деятельности по подрыванию предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах в 2020 году.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.

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