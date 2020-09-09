Белоруссия вступит в войну в случае агрессии Запада против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна вступит в войну в том случае, если страны Запада проявят агрессию по отношению к России. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

«Белорусская армия - 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], - она вступает в войну», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что то же самое предпримет и Россия, об этом сказано в плане Союзного государства.

«Она [Россия] с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности», — отметил президент.

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