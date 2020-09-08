Экс-адвокат Трампа заявил, что тот завидовал Обаме

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что глава Белого дома завидовал бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом он написал в своей книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

Адвокат подчеркнул, что Обама был единственным, кому завидовал его бывший клиент Трамп.

При этом он добавил, что Трамп «вышел из себя», когда смотрел инаугурацию Обамы в 2008 году.

«Он как будто слышал голоса – то, как он причитал и бесновался по поводу идиота Обамы и как его любили столько американцев», — написал Коэн.

Он также отметил, что в «худших проявлениях» Трамп предстал, когда бывший американский лидер получил Нобелевскую премию.

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