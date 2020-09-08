Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что в случае крушения республики Россия станет следующей. Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, фрагменты которого публикует RT в своем Telegram-канале.

«Если сегодня Белоруссия рухнет, следующая будет Россия», — сказал белорусский лидер.

По его словам, ошибаются те, кто думают, что «богатая» Россия справится с ситуацией, подобной сложившейся в республике.

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности «старшего брата» — российского президента Владимира Путина.

Он также призвал «не расслабляться» из-за «определенных политических событий», которые скоро произойдут в России.

Ранее Лукашенко допустил, что «немного пересидел» на должности президента, но только он сейчас может «защитить белорусов».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.