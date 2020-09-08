Источник: Колесникова порвала свой паспорт
Член Коорднинационного совета Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно вывезти из Белоруссии, пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.
«При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — сказал источник.
Также замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».
Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета Белоруссии заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ГПК Белоруссии рассказали подробности о попытке «прорыва» через границу членов КС оппозиции
— Украинские пограничники подтвердили въезд Родненкова и Кравцова
— В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о состоянии здоровья Колесниковой