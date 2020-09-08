Источник: Колесникова порвала свой паспорт

Член Коорднинационного совета Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно вывезти из Белоруссии, пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — сказал источник.

Также замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета Белоруссии заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.

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