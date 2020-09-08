Украинские пограничники подтвердили въезд Родненкова и Кравцова

Пограничная служба Украины подтвердила в Facebook, что члены Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков проходят контроль для въезда на Украину.

«В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд на Украину прибыли двое граждан Белоруссии Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы», — говорится в сообщении погранслужбы.

В службе добавили, что еще один член КС Мария Колесникова не прибывала в пункты пропуска для прохождения контроля.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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