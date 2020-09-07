МИД Сербии: ситуация с постом Захаровой исчерпана
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация вокруг поста официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра.
«Глава МИД Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Министр сербского внешнеполитического ведомства также заверил, что две страны являются стратегическими партнерами и продолжают это сотрудничество.
Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Неверно истолкован»: Захарова извинилась перед Сербией за пост
— Вучич остро отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом