МИД Сербии: ситуация с постом Захаровой исчерпана

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация вокруг поста официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра.

«Глава МИД Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр сербского внешнеполитического ведомства также заверил, что две страны являются стратегическими партнерами и продолжают это сотрудничество.

Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Неверно истолкован»: Захарова извинилась перед Сербией за пост

— Вучич остро отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом

— МИД Сербии вызвал посла России из-за поста Захаровой