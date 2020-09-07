Россия сделает все для деэскалации напряженности в Донбассе
В Кремле обеспокоены обострением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. В связи с этим Россия продолжит делать все для деэскалации той вспышки. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона знает о вспышке напряженности и настаивает на продолжении режима прекращения огня.
«Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны- посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — передает слова Пескова корреспондент «Газеты.Ru».
Однако Песков не стал уточнять, планируется ли из-за этой ситуации диалог руководства России и Украины.
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