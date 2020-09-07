Мишустин назвал Путина своим наставником

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что считает свои наставником президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — сказал глава кабмина на встрече с участниками конкурса «Лидеры России».

По словам Мишустина, самыми первыми наставниками у людей выступают их родители, однако для него в школьные годы наставниками стали учителя.

Он отметил, что на каждом этапе жизни у него были свои наставки как в личной, так и рабочей сфере. Премьер добавил, что наставниками для него выступают близкие ему люди.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дает толчок к развитию»: как стартовал суперфинал «Лидеров России»