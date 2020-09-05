Украина приостановила политические контакты с Белоруссией

Украина приостановила официальные политические контакты с Белоруссией из-за ситуации в республике. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Каналом коммуникации в настоящее время остается МИД, это такой достаточно узкий канал для специфического круга вопросов, которые мы обсуждаем», — сказал он.

При этом он уточнил, что торговые отношения между двумя странами по прежнему функционируют.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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