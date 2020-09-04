МИД Австрии вызвал посла РФ для разговора по ситуации с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что министерство иностранных дел страны пригласило российского посла в Вене, чтобы провести с ним беседу насчет ситуации, сложившейся вокруг блогера Алексея Навального, передает ТАСС.

По его словам, посол России нанесет визит во внешнеполитическое ведомство Австрии в пятницу, 4 сентября.

В свою очередь, в российском диппредставительстве подтвердили факт встречи.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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