В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах Сербии и Косово

Лидеры Сербии и частично признанной республики Косово Александр Вучич и Авдулах Хоти достигли прогресса на переговорах по экономическому сотрудничеству, которые проходят в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Лидеры Сербии и Косово уже делают прогресс. Наши обсуждения утром был сконцентрированы на активизации экономических связей и нормализации в сфере экономики. Ждем продолжения дискуссии днем», — заявил О'Брайен.

Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планируется обсуждение политических вопросов, предметом диалога называется экономическое взаимодействие.

Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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