Турция и Греция будут урегулировать споры по Средиземноморью в рамках НАТО

Стамбул и Афины договорились вести переговоры по урегулированию конфликтов в Средиземном море в рамках механизмов Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье», — заявил Столтенберг.

Ранее Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. В 1983 году кипрские турки в одностороннем порядке провозгласили «Турецкую республику Северного Кипра». Государство не было признано мировым сообществом. Анкара поддерживает самопровозглашенное государство и заявляет, что ведет разработку исходя из интересов турков-киприотов.

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