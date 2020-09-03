Фургал останется в СИЗО до декабря

Суд принял решение о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было вынесено Басманным судом Москвы.

Так, арест был продлен сроком на три месяца, то есть до 9 декабря 2020 года. Ранее о продлении ареста ходатайствовало следствие.

Защита Фургала уже выразила намерение обжаловать данное решение из-за его «незаконности и необоснованности».

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

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