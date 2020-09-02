Трамп заявил, что Байдену нужно пройти проверку на допинг

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что кандидату на пост главы государства от демократов Джозефу Байдену перед предвыборными дебатами следует пройти проверку на допинг. Об этом сообщает Fox news.

По мнению Трампа, Байден может принимать некие стимулирующие препараты.

Президент отметил, что готов сам пройти аналогичную проверку.

Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе из-за преклонного возраста.

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