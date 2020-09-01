Меркель объявила, что «Северный поток — 2» будет достроен

Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на угрозы из Сената США о санкциях заявила, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае, сообщает немецкий телеканал MDR.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток — 2» несмотря на противодействия США», — цитирует Меркель телеканал.

Ранее несколько американских сенаторов пообещали инициировать санкции в отношении против оператора немецкого порта в городе Засниц, если строительство газопровода будет продолжено.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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