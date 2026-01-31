NetBlocks: на Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения

На Украине и в Молдавии резко упал уровень интернет-подключения, что вызвано проблемами в электроснабжении. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в социальной сети X.

«Данные показывают снижение уровня интернет-связи на Украине, что также затронуло Молдавию», – сообщила организация в своем аккаунте.

31 января украинский министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о перебоях в электроснабжении Украины после отключения высоковольтной линии, соединяющей Молдавию и Румынию. Он пояснил, что технический сбой привел к одновременному отключению линии в 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также линии в 750 кВ, соединяющей западную и центральную части Украины.

В тот же день министерство энергетики Молдавии заявило о перебоях с электричеством в некоторых регионах страны. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о масштабных отключениях электроэнергии в столице, остановке троллейбусного движения и усилиях местных властей по решению проблемы с использованием генераторов.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.