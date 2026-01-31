СМИ: внук Пугачевой показал новую девушку после развода

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился роликом с незнакомкой, которую Telegram-канал «НеМалахов» называл его девушкой.

На кадрах Пресняков показал, как летит в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана. В роликах певец с иронией жалуется на неудобства перелета — например то, что «нет человека, который за тебя порежет мясо», и надоедливую соседку.

При этом Никита Пресняков не называет Лилиану своей девушкой. Музыкант вовсе не раскрывает, в каких отношениях находится со спутницей.

Известно, что внук Пугачевой недавно находился в Испании в компании друзей — еще одного молодого человека и двух девушек. 29 января СМИ писали, что фанаты подозревали Преснякова в романтических отношениях с «эффектной блондинкой» по имени Ирина. Тогда Пресняков выкладывал ролик из гостиничного номера, где лежит в постели, а рядом заметна женская сумочка.

Прошлым летом Пресняков официально расторг брак с Аленой Красновой после семи лет совместной жизни. Причины развода пара не раскрывала. Известно, что экс-супруги рано начали встречаться. Солисту рок-группы «Multiverse» было 24 года, а модели всего 18 лет.

