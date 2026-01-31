Размер шрифта
В Москве повысили температуру в батареях из-за морозов

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за морозов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за морозов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«В столичном регионе температура воздуха значительно снизилась, в связи с этим <...> была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что задания на изменение температуры в теплосетях выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировка температуры проводится под контролем специалистов диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.

Как писали «Известия», синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил об усилении морозов после окончания снегопадов в Москве.

Новость дополняется.
 
