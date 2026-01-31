Размер шрифта
Россиянин разбился на мотоцикле в Таиланде

В Таиланде россиянин не выжил после ДТП на мотоцикле
Россиянин на мотоцикле попал в ДТП в провинции Пхангнга на юге Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник.

По его словам, авария произошла 26 января. В результате ДТП 23-летний гражданин РФ получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он не выжил.

До этого стало известно, что 23-летний российский блогер ехал на мотоцикле вместе со своей спутницей Дарьей. Пара совершала поездку из Самуи на Пхукет. ДТП произошло, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого была местная жительница.

От удара россиянин вылетел вперед и ударился головой о бордюр, пробив шлем. Медики пытались спасти его по пути в больницу, но не смогли. Его спутница тоже пострадала: девушка получила множественные ушибы и пять переломов. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.

Ранее россиянка попала в жесткое ДТП после концерта «Пошлой Молли».
 
