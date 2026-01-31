Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Соболенко заявила, что показала не слишком умный теннис в финале Australian Open

Соболенко о поражении в финале AO: я показала не слишком умный теннис
Hollie Adams/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила поражение в финальном матче Australian Open против Елены Рыбакиной, отметив, что показала не слишком умный теннис, передает «Чемпионат».

«Она показала великолепный теннис, я – не слишком умный. Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем. А может, и проигравшим. Надеюсь, нет, посмотрим», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Рыбакина превзошла достижение Серены Уильямс.
 
Теперь вы знаете
Дофаминовый интерьер делает жизнь ярче, но губит психику. Чем опасен модный декор из Pinterest
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!