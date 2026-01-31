Соболенко заявила, что показала не слишком умный теннис в финале Australian Open

Соболенко о поражении в финале AO: я показала не слишком умный теннис

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила поражение в финальном матче Australian Open против Елены Рыбакиной, отметив, что показала не слишком умный теннис, передает «Чемпионат».

«Она показала великолепный теннис, я – не слишком умный. Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем. А может, и проигравшим. Надеюсь, нет, посмотрим», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

