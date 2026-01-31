В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в Россию судимым иностранцам

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на въезд в Россию иностранцам, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — заявил Слуцкий агентству.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующее законодательство предусматривает временные ограничения на въезд в РФ для осужденных иностранных граждан. Однако, отмечается в документе, наблюдается рост числа преступлений, совершаемых мигрантами.

По мнению Слуцкого, недопустимо, чтобы россияне испытывали страх, встречая на улицах мигрантов, чья криминальная история включает грабежи, разбои или даже более серьезные злодеяния.

Приоритетом должна быть безопасность россиян, подчеркнул парламентарий.

Ранее ЛДПР предложила запретить мигрантам менять работу в течение первого года.