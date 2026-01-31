Во Франции полиция устроит протесты из-за ухудшения условий труда

Сотрудники правоохранительных органов более чем в 20 городах Франции выйдут 31 января на протесты из-за ухудшений условий труда. Об этом сообщил телеканал CNews.

«День общенациональной мобилизации в 23 городах Франции… Они (полицейские. — прим. ред.) отвечают на призыв профсоюза Alliance, чтобы выразить протест против своих условий труда», — сообщают журналисты.

Как отмечается, протестные акции пройдут в Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Лилле и в других городах Франции. Еще одна манифестация затронет Реюньон, французскую заморскую территорию в Индийском океане, сообщается в материале.

Телеканал уточняет, что полицейские профсоюзы уже длительное время стремятся привлечь внимание французских властей к проблемам острой нехватки кадров и необходимого оборудования, а также непригодности некоторых помещений для работы. В качестве примера CNews приводит «позорный» полицейский участок в Перпиньяне, который постоянно затапливает канализация, и где бегают крысы.

До этого о забастовке сообщили сотрудники французской компании Ubisoft, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр. Поводом для забастовки стало заявление руководства компании о запуске новой программы жесткой экономии.

Ранее французские фермеры въехали в Париж на тракторах в рамках акции протеста.